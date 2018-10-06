Краснодар, Карлсруэ и Нанси ратифицировали соглашение о трехстороннем сотрудничестве

В муниципальном органном зале прошла церемония официального вступления в силу трехстороннего соглашения между Краснодаром, Карлсруэ (Германия) и Нанси (Франция).

Также подписали договора о побратимстве Краснодара и Нанси. В церемонии приняли участие мэры Евгений Первышов, Франк Ментруп и Лоран Энар.

«Сегодня мы ратифицируем уникальное Соглашение о трехстороннем сотрудничестве между Краснодаром, Нанси и Карлсруэ, подписанное год назад и Договор о побратимстве с Нанси, который также был заключен осенью прошлого года. И делаем это с полным основанием, поскольку прошедший год был наполнен многими успешно реализованными проектами в разных сферах и областях. Это событие, уверен, станет новым этапом в реализации совместных проектов, цель которых — мир, дружба и взаимопонимание между жителями наших городов», — сказал мэр Евгений Первышов.

Обербургомистр Карлсруэ Франк Ментруп напомнил, что побратимские отношения с Краснодаром, которые развиваются уже больше четверти века, отмечены на высоком уровне: в сентябре министры иностранных дел России и Германии вручили Франку Ментрупу и Евгению Первышову в Берлине почетные грамоты за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между двумя странами.

«Сегодня, ратифицируя это соглашение, подтверждаем, насколько серьезно мы принимаем эти партнерские отношения. Это большой подарок нам, жителям Карлсруэ, и в то же время — большой вклад в дело взаимопонимания между народами России, Германии и Франции, который распространяется далеко за пределы наших городов», — сказал Франк Ментруп.

Мэр Нанси, министр в отставке Лоран Энар поздравил всех присутствующих с тем, что Краснодар стал городом-миллионником.

«Я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться в области науки и медицины, промышленности и цифровых технологий, а также многое принесёт для молодежи. Это сотрудничество требует большой работы, и все мы должны вносить в него вклад — не только руководители городов, но и простые граждане», — цитирует Лорана Энара пресс-служба мэрии Краснодара.

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