В полуфинал прошло всего 14 городов со всего мира.

В столице «Тотального диктанта» организуют главную площадку мероприятия, на которой текст диктанта продиктует его автор.

Проголосовать за Краснодар можно на сайте акции с 29 октября по 19 ноября. С одного аккаунта можно оставить несколько голосов, но не чаще, чем раз в сутки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тотальный диктант — 2019» пройдет 13 апреля. В 2018 году столицей акции стал Владивосток, где свой текст читала писательница Гузель Яхина.

В Краснодаре «Тотальный диктант — 2018» написали более 1,3 тыс. человек.

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