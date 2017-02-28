Краснодар на инвестфоруме заключил соглашения на 18,5 млрд рублей

По итогам двух дней работы Российского инвестиционного форума в Сочи глава Краснодара Евгений Первышов заключил соглашения на 18,5 млрд рублей инвестиций.

Мэр подписал десять соглашений о реализации инвестиционных проектов в различных сферах экономики и провел ряд важных переговоров с потенциальными инвесторами, представителями российского и иностранного бизнеса.

По словам Первышова, упор был сделан на проектах в сфере промышленного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Краснодара 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила пять соглашений на общую сумму более 15 млрд рублей. В том числе было подписано соглашение о строительстве жилого и торгово-развлекательного комплексов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 28 февраля оценил стенд Краснодара. Город представил на форум 32 инвестпроекта на общую сумму около 63 млрд рублей. С презентацией Краснодара познакомилась и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

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