Краснодар назвали самым жарким российским городом лета-2018

В рамках исследования 50 крупнейших городов РФ сравнивали по средней дневной температуре в течение июня-августа.

Самым жарким городом страны по итогам летам 2018 года стал Краснодар. Средняя дневная температура здесь составила 31,6 °С.

Второе место в рейтинге досталось Астрахани со средним показателем в 30,8 °С. Третье — Ростову-на-Дону (30,6°С). В десятку также вошли Волгоград, Ставрополь, Сочи, Севастополь, Махачкала, Оренбург, Курск, Пенза и Саратов, сообщили интернет-порталу в пресс-службе компании OneTwoTrip.

Холоднее всего летом было во Владивостоке и Перми. Средняя дневная температура в этих городах составила 19,4 °С. Второе место рейтинга холодных городов занял Ижевск (20,2 °С), третье — Екатеринбург (20,3°С).

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