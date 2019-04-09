«Краснодар» обратился в РФС по поводу красной карточки Петрову

Защитнику команды Сергею Петрову в матче против «Крыльев Советов» на 71-й минуте предъявили красную карточку за фол против Виталия Денисова.

Руководство футбольного клуба «Краснодар» обратилось в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать ситуацию до вынесения решения, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» 6 апреля дома победил самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России.

Следующий матч «Краснодар» проведет 14 апреля в рамках 23-го тура в Химках против московского «Динамо».