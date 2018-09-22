Краснодар официально стал городом-миллионером

Об этом стало известно 22 сентября во время празднования 225-летия со дня основания города.

Соответствующее символическое свидетельство в подтверждение этого статуса главе города Евгению Первышову вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионнером России. При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — сказал Евгений Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Краснодарстата, в марте численность населения в краевом центре составила 990 тыс. 203 жителя. При этом в сентябре 2017 году полиция заявляла о том, что Краснодаре зарегистрировано 1 млн 318 тыс. человек.

В 2017 году в Краснодаре превышение числа родившихся над числом умерших составило 1,5 раза.

По данным Росстата, кубанская столица на момент Всероссийской переписи населения 2010 года с населением 744,9 тысяч человек занимала 17-е место в РФ.

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