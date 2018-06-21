Краснодар получит 845 млн рублей на продолжение строительства восьми соцобъектов

Постановление о распределении средств из регионального бюджета подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Выделенные деньги направили на работы по строительству пяти школ и трех детских садов. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 700 мест в дошкольных организациях Краснодара в поселках Плодородный-2 и Индустриальном, а также по улице Красных Партизан.

Кроме того, построят новый корпус на 400 мест в гимназии № 23, блок начальных классов на 400 мест к школе № 81 в краевой столице. В следующем году планируют ввести еще 3 тыс. 750 мест в общеобразовательных организациях города. Это школы на 1,1 тыс. мест по улице Красных Партизан, на 1,55 тыс. мест по улице Восточно-Кругликовская, на 1,1 тыс. мест по улице Марии Цветаевой.

В рамках подпрограммы «Жилище» на территории края строят школу на 400 мест в поселке Совет-Квадже Сочи, школу на 1,1 тыс. мест по улице Видова в Новороссийске и школу в Славянске-на-Кубани в границах улиц Щорса и Лермонтова общей вместимостью 825 мест.

На эти цели с 2017 года из бюджетов всех уровней уже выделили более 4,6 млрд рублей. В 2019 году планируется выделить еще около 450 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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