Краснодар попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в сфере IT

В среднем в городе профессионалы в IT-отрасли зарабатывают 41 тыс. рублей в месяц.

Краснодар вошел в десятку российских городов с самыми высокими зарплатами IT- специалистов. Рейтинг составили эксперты ресурса «Avito Работа» ко всемирному Дню программиста. Они проанализировали вакансии программистов и системных администраторов в городах РФ.

В основном такие специалисты востребованы. Однако в Краснодаре заинтересованность в них работодателей сократилась на 18%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В среднем краснодарцы в IT-сфере получают на 11% больше, чем в целом по стране (37 тыс. рублей). Больше всего IT-специалисты зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Самые низкие ставки в данной отрасли зафиксированы в Уфе, Волгограде и Барнауле.

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