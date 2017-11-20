Краснодар попал в лидеры народного рейтинга ЖКХ

Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве России.

Жители крупных городов страны оценивали внешний вид домов, состояние коммуникаций и лифтов. Кроме того, в народном опросе люди рассказывали, довольны ли они работой жилищно-коммунальных служб, вовремя ли убирают снег на дорогах и мусор во дворах многоэтажек.

Жители краевой столицы оценили на отлично труд коммунальщиков. Краснодар занимает четвертую строчку в народном рейтинге среди 55 городов. Обогнать кубанскую столицу удалось только Набережным Челнам, Тюмени и столице Чеченской Республики — Грозному.

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