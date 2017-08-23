Краснодар посетила экспедиция проекта «Гастрономическая карта России»

23 августа в 20:58

Среди гостей — путешественники, блогеры, журналисты и фотографы. Они объединились для того, чтобы создать единую базу ресторанов и достопримечательностей страны.

В первом гастрономическом туре побывала Инна Чайка.

После экскурсии по Краснодару гостей приглашают к столу. Здесь каждое блюдо отражает казачью культуру. Насколько хорошо, решат дегустаторы. Если шеф-повар сумеет им угодить, ресторан появится на специальном интернет-ресурсе.

«На интерактивной карте будут размещены все объекты, где можно познакомиться с производством, а также продегустировать блюда национальной, региональной кухни», — рассказала координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Обязательное условие при составлении меню края — блюда нужно приготовить только из местных продуктов.

«Кроме обьектов гастрономического туризма, мы продемонстрируем нашим гостям и архитектурные, исторические достопримечательности города. Нам есть, чем удивить гостей», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Объект для паломничества тысяч туристов, памятник собачкам на улице Красной, покорил сердца участников делегации. Следующая точка — ресторан кавказской кухни. Гостей поразил вкус овощей и свежесть ингредиентов.

Над гастрономической картой Краснодарского края будет работать лучший шеф-повар страны Андрей Матюха. Недавно он прошел отборочный тур на всемирный конкурс поварского искусства.

«Все домашние традиции неизменно заходят в ресторан, но наша задача — сохранять их в соответствии с временем», — считает шеф-повар ресторана Андрей Матюха.

Повар наглядно показал гостям, что такое традиционное блюдо в современной обработке. К примеру, азовский судак с томатными пельменями. Зелень на тарелках — как в детстве, из палисадника на заднем дворе.

В течение следующих двух дней участники экспедиции побывают с экскурсией в Усть-Лабинске и Кореновске. Там они посмотрят на производство продуктов под брэндом «Сделано на Кубани».

Следующие на очереди — семейные винодельни Новороссийска и Анапы. Завершится гастрономический тур в этнографическом комплексе «Атамань» на фестивале «За общим столом».

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