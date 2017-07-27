Более 80 участников автопробега 2 августа прибудут в краевую столицу на 42 машинах, домах на колесах и автобусах.

Участники акции едут по семи маршрутам через 45 городов России. Преодолев в общей сложности 40 тыс. км, они финишируют 13 августа в Берлине. Краснодар относится к южному маршруту автопробега.

За время пребывания в краевом центре гости осмотрят выставку-ярмарку народного творчества, поприсутствуют на концерте творческих коллективов города, возложат цветы к Мемориалу жертвам фашистского террора , познакомятся с местными достопримечательностями.

Автопробег стартовал 23 июля от Бранденбургских ворот в Берлине. Всего в нем принимают участие более 300 человек из 16 европейских стран: Германии, Австрии, Швеции и других, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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