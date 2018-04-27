Краснодар примет эстафету акции «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

Ее символ — флаг чемпионата мира, с 2016 года он путешествует по всему краю.

Первыми знаменитое полотнище увидели в Ейске, конечный пункт — Сочи, где пройдут шесть матчей первенства. В Краснодаре церемония передачи флага ЧМ пройдет 28 апреля на Театральной площади. Стартует праздник в 14:00. Зрителей ждут спортивные игры, мастер-классы и другие развлечения.

С 6:00 и до того момента, когда участники разойдутся, центральные улицы города перекроют. Не проехать будет по отдельным участкам улиц Красной, Буденного и Красноармейской.

Ограничение движения в Краснодаре 28 апреля:

Красная от Калинина до Длинной (обе стороны Красной)

Буденного от Коммунаров до Рашпилевской

Красноармейская от Длинной до Кузнечной

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