Краснодар примет участие во всеросийском полумарафоне «ЗаБег»

Он пройдет одновременно в 15 городах страны. На выбор спортсменов — четыре дистанции. Новички, любители и профессионалы могут выбрать 5, 10 или 21 км. Дети пробегут 2 тыс. м.

Старт и финиш в кубанской столице пройдут на Театральной площади. Все зарегистрированные участники получат стартовый пакет — это футболка, номер, хронометражный чип. Каждый финишер получит оригинальную медаль. По словам организатора, на соревновании ожидается немало любителей бега.

«Уровень организации этого мероприятия относительно тех, которые проходили в других городах, будет значительно выше. У нас будет много дистанций. Мы никогда не проводили внутри города полумарафон. Нам будет чем удивить всех пришедших, а лучше — участвующих», — сказал организатор забега Алексей Пшеничный.

Те, кто хочет принять участие в «ЗаБеге», должны зарегистрироваться на сайте, распечатать билет и медицинскую справку. Стартовые пакеты будут выдаваться с 18 мая в торговом центре «Галерея Краснодар».

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