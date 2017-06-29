Краснодар присоединился к декларации по повышению энергоэффективности городов

Мэр кубанской столицы Евгений Первышов 29 июня принял участие в церемонии подписания документа в рамках XIV Конференции городов-партнеров Германии и России.

Ранее Международную декларацию по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого развития городов поддержали 29 городов в разных странах мира. Вместе с Краснодаром к ней также присоединился Суздаль.

«Принципы энергоэффективности в нашей стране не реализованы в полной мере в то время, как могут дать экономию порядка 1 трлн рублей в год. Присоединение российских городов к Международной декларации энергоэффективности — это признание нашей готовности идти в этом направлении», — цитирует заместителя директора департамента — начальника отдела департамента проектного управления и обеспечения деятельности министерства энергетики РФ Дмитрия Зубова пресс-служба мэрии Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник