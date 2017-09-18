Краснодар присоединился к всероссийскому «Кроссу нации»

Это самый массовый забег на территории России.

Участие в нем принимают все желающие любого возраста и любого уровня подготовки. Первыми на старт вышли юноши и девушки 19 лет и младше. Лучшее время показали профессиональные атлеты. Первым стал 18-летний Юрий Калашников, двукратный победитель первенства России.

«Легкая атлетика для меня, наверное, больше, чем жизнь. Тренер дал мне все. Я сейчас выступаю на высших соревнованиях благодаря ему», — сказал победитель забега «Кросс нации» Юрий Калашников.

Всего в Краснодаре на старт всероссийского забега вышли 1 тыс. человек. Бегуны выступили на пяти дистанциях. В четырех из них участвовать могли и мужчины, и женщины. Самая протяженная — 6 тыс. м — была открыта только для представителей сильного пола. Лучшим в ней стал Константин Плохотников из Крымского района.

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