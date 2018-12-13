«Краснодар» с разгромным счетом уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы прошел в Испании 13 декабря.

В первые десять минут матча форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер оформил дубль. На 48-й минуте защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. В ворота «быков» назначили пенальти, который реализовал Эвер Банега.

Итог встречи — 3:0 в пользу хозяев поля.

В параллельном матче 6-го тура турецкий «Акхисар» сыграл вничью с бельгийским «Стандардом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Севилья» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Стандард» и «Акхисар» покинули турнир.

«Черно-зеленые» узнают соперника по 1/16 финала 17 декабря. Матчи этой стадии турнира запланированы на 14 и 21 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар», во втором оказался сильнее «Севильи», а в третьем уступил «Стандарду». В четвертом этапе «черно-зеленые» взяли реванш у «Стандарда», в следующем — выиграли у «Акхисара».

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