В законодательстве страны нет перечня преференций или дополнительных обязательств, которые получают города-миллионеры.

Но все-таки мегаполисы меняются в политике и экономике, новый статус делает города более привлекательными для переселенцев, которым нужно где-то жить и работать. Соответственно, набирает обороты крупный, а за ним и малый бизнес, увеличивается приток инвестиций. Но отсюда же вытекают и главные проблемы большого города.

«Дело не в статусе, а в количестве жителей, потому что через год у нас будет еще на 25 тыс. больше человек, а через два — на 50 тыс. И в конце концов мы приблизимся к достаточно внушительной цифре. На сегодняшний день самая острая проблема — это транспорт. Необходимо решить проблему с транспортом, причем коренным образом», — отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления КубГУ Татьяна Мясницкая.

«Нужно исходить больше из наших реалий. Если мы не можем построить метро, то нужно не муссировать эту тему, а искать альтернативу, замену. Например, скоростной трамвай или еще что-то», — пояснил и. о. заведующего кафедрой экономической теории и инвестиций КубГТУ Александр Стягун.

Поиск этой альтернативы сейчас должен стать одной из главных задач для городской власти, считают аналитики. В решении этого вопроса эксперты предлагают опираться как на опыт других городов-миллионеров, так и на изобретения европейских мегаполисов. Вторая проблема, с которой город уже столкнулся, — социальная инфраструктура — школы, детские сады и поликлиники. Одно из возможных решений — обязать застройщиков создавать эти объекты в новых микрорайонах, а после выкупать их в собственность города.

Краснодар стал 16-м городом-миллионером в России. Первым населенным пунктом с таким статусом был признан Санкт-Петербург. Произошло это в XIX веке, в 1890 году. Только через семь лет до 1 млн человек выросло население Москвы. Эти два города — единственные мультимиллионеры в стране: в столице России проживает 12,5 млн жителей, а в городе на Неве — 5 млн 300 тыс.

Большая часть городов-миллионеров появилась в советские годы. Открыли эту эпоху Новосибирск и Нижний Новгород в 1962 году. Они и сейчас входят в первую пятерку по численности населения.

В российской истории этого статуса достигли три города: в 2012 году миллионерами признали Красноярск и Воронеж, а в 2018-м — Краснодар.

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