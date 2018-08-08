Краснодар стал четвертым среди городов России, к которых чаще всего покупают кошек

Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Этот праздник учредили, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

По всему миру проходят различные акции, во время которых волонтеры призывают людей взять кошку с улицы или из приюта.

Краснодар находится в четверке российских городов, в которых чаще всего покупают кошек. Впереди Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Самые популярные породы — шотландская и британская. Такие данные приводит один из крупных сайтов частных объявлений.

Но чтобы завести кошку, деньги тратить не обязательно. В Краснодаре работают несколько приютов, где своих хозяев ждут десятки животных.

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