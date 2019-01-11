Городской департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей провел сравнительный анализ развития столиц субъектов ЮФО за девять месяцев прошлого года.

Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития административных центров субъектов ЮФО — Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Волгограда, Элисты и Астрахани — городской департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей проводит ежеквартально на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Краснодар показал лучшие результаты по 16 из 34 показателей.

Лучший результат столица Кубани показали по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям — 68,8 млрд рублей. На втором и третьем местах — Астрахань и Волгоград.

Краснодар также лидирует по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям — 152,7 млрд рублей. На второй строчке — Ростов-на-Дону с результатом 129,9 млрд рублей, на третьей — Волгоград (87 млрд рублей). Также Краснодар занял первое место по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям в расчете на одного жителя.

Лидирует Краснодар и по объему платных услуг населению по крупным и средним организациям — 64,6 млрд рублей. На второй и третьей строчках — Ростов-на-Дону (42 млрд рублей) и Волгоград (39,9 млрд рублей).

Краснодар стал первым по объему платных услуг населению в расчете на одного жителя — 65,3 тыс. рублей. Затем идут Волгоград (39,4 тыс. рублей) и Майкоп (35,3 тыс. рублей).

В Краснодаре сохраняется самый низкий уровень безработицы в ЮФО — всего 0,2%. Далее — Ростов-на-Дону (0,4%), Астрахань (0,5%) и Волгоград (0,5%).

За девять месяцев Краснодар также опередил другие крупные города ЮФО по исполнению бюджета в части доходов в расчете на одного жителя — 20 тыс. рублей. На втором месте — Ростов-на-Дону (19,9 тыс. рублей), на третьем — Элиста (15,7 тыс. рублей), сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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