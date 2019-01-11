Краснодар стал лидером по объему привлеченных инвестиций и обороту розничной торговли в ЮФО» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Краснодар стал лидером по объему привлеченных инвестиций и обороту розничной торговли в ЮФО

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Городской департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей провел сравнительный анализ развития столиц субъектов ЮФО за девять месяцев прошлого года.

Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития административных центров субъектов ЮФО — Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Волгограда, Элисты и Астрахани — городской департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей проводит ежеквартально на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Краснодар показал лучшие результаты по 16 из 34 показателей.

Лучший результат столица Кубани показали по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям — 68,8 млрд рублей. На втором и третьем местах — Астрахань и Волгоград.

Краснодар также лидирует по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям — 152,7 млрд рублей. На второй строчке — Ростов-на-Дону с результатом 129,9 млрд рублей, на третьей — Волгоград (87 млрд рублей). Также Краснодар занял первое место по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям в расчете на одного жителя.

Лидирует Краснодар и по объему платных услуг населению по крупным и средним организациям — 64,6 млрд рублей. На второй и третьей строчках — Ростов-на-Дону (42 млрд рублей) и Волгоград (39,9 млрд рублей).

Краснодар стал первым по объему платных услуг населению в расчете на одного жителя — 65,3 тыс. рублей. Затем идут Волгоград (39,4 тыс. рублей) и Майкоп (35,3 тыс. рублей).

В Краснодаре сохраняется самый низкий уровень безработицы в ЮФО — всего 0,2%. Далее — Ростов-на-Дону (0,4%), Астрахань (0,5%) и Волгоград (0,5%).

За девять месяцев Краснодар также опередил другие крупные города ЮФО по исполнению бюджета в части доходов в расчете на одного жителя — 20 тыс. рублей. На втором месте — Ростов-на-Дону (19,9 тыс. рублей), на третьем — Элиста (15,7 тыс. рублей), сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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