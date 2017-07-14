Краснодар стал лидером ЮФО по 15 социально-экономическим показателям

Это показал анализ развития крупнейших городов Южного федерального округа по итогам первого квартала.

Города оценивали по 34 социально-экономическим показателям.

В городском департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей пояснили, что сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития столиц регионов ведут ежеквартально с 1998 года. За основу принимают данные Федеральной службы государственной статистики.

В первом квартале Краснодар лидирует по исполнению доходов бюджета. Этот показатель составляет 4,8 млрд рублей. На втором месте стоит Волгоград с 3,9 млрд рублями. Кубанская столица также первая по исполнению бюджета в части доходов в расчете на одного жителя. Сумма составляет 4,9 тыс. рублей.

По данным статистики, в краевом центре самый низкий уровень безработицы — 0,3%, а также самая высокая среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям — более 38 тыс. рублей.

Краснодар стал лучшим по обороту розничной торговли, а также по объему платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности. Городу принадлежит лидерство по объему платных услуг населению в расчете на одного жителя. Краевой центр лидирует по показателям в сфере строительства.

По итогам прошлого года столица Кубани стала лидером по большинству показателей социально-экономического развития среди крупных городов ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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