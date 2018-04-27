Краснодар стал лидером ЮФО по темпам социально-экономического развития

27 апреля в 11:50

Анализ социально-экономического развития крупнейших городов Южного федерального округа по итогам 2017 года показал, что краевой центр опередил столицы других субъектов по 14 из 34 показателей социально-экономического развития.

«Нам важно понимать вектор экономического развития, то, как Краснодар выглядит в основных отраслях на фоне других крупных городов — столиц регионов Южного федерального округа. Сравнительный анализ показал, что в 2017 году краевой центр продемонстрировал рост по многим направлениям», — рассказала директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Елена Васильченко.

Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития административных центров субъектов ЮФО — Краснодара, Ростова-на-Дону, Майкопа, Волгограда, Элисты и Астрахани — проводят ежеквартально. За основу берут данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС). Оценку дают по 34 показателям.

Краснодар лидирует по 14 позициям, занимая первые места по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям, обороту розничной торговли по крупным, средним организациям всех видов деятельности, вводу жилых домов за счет всех источников финансирования, объему платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности, темпу роста исполнения бюджета по доходной части к аналогичному периоду прошлого года, объему работ, выполненных в сфере строительства.

«Традиционно в Краснодаре — самая высокая среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в Южном федеральном округе и самый низкий уровень безработицы», — отметила Елена Васильченко.

Ростов-на-Дону лидирует по девяти показателям, Волгоград, Астрахань и Майкоп — по трем, и Элиста — по двум, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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