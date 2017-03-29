Краснодар стал площадкой для повышения квалификации организаторов сдачи ГТО

В Краснодаре в марте прошел семинар по развитию ГТО.

Кубань занимает третье место в стране по количеству зарегистрированных участников ГТО — это около 312 тыс. человек. Участники семинара узнали, как и в каких условиях выполняются нормативы, а также увидели, как их сдают студенты Кубанского государственного университета физической культуры и спорта.

— Это довольно здорово, потому что воспитывать здоровое поколение очень важно. Нормативы все довольно понятные. Не все простые, но я думаю, что каждый человек должен стремиться делать себя лучше, в том числе и в физическом плане.

Второй этап испытаний для студентов пройдет в апреле и мае. Сдать ГТО можно на три значка — бронзовый, серебряный и золотой. В России выполняют нормативы уже три года. В марте 2014-го президент подписал указ о внедрении комплекса «Готов к труду и обороне».

«Популярность комплекса есть, мы отмечаем, что интерес достаточно высокий. Почти 6 млн россиян уже зарегистрированы на официальном интернет-портале, а это одно из основных и первых условий для того, чтобы стать участником этой программы. При этом уже 1 млн 200 тыс. человек приступили к испытаниям, и мы с вами уже имеем более 400 тыс. значкистов в стране», — сообщил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

По итогам семинара Краснодар назначили официальной площадкой для повышения квалификации организаторов сдачи ГТО, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник