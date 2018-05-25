Краснодар украсят к чемпионату мира по футболу

Спортсменов и их болельщиков будут встречать более тысячи светящихся панелей. Первую партию уже установили на улице Фадеева. Столица региона входит в число городов, принимающих гостей чемпионата.

«Приезжает в Краснодар команда Испании. Соответственно, все украшения будут размещаться по маршруту от аэропорта в сторону базы ФК «Краснодар». Мы надеемся, что это порадует не только жителей города, но и гостей», — сказал заместитель департамента городского хозяйства Краснодара Максим Онищенко.

Кроме праздничной атмосферы, на центральных улицах и остановках общественного транспорта появятся указатели на разных языках. Также помогут иностранным туристам ориентироваться в незнакомой местности волонтеры. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, улице Красной будут дежурить 120 добровольцев. Известно, что сборная Испании приедет 7 июня. Готовиться к игре она будет на базе футбольного клуба «Краснодар».

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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