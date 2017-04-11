«Краснодар Водоканал» модернизирует объекты водоснабжения

В рамках мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения «Краснодар Водоканал» продолжает работы по замене оборудования на водопроводных насосных станциях (ВНС) Краснодара.

На сегодняшний день специалисты предприятия продолжают замену сетей на ВНС на улице Полины Осипенко, обеспечивающей водоснабжение нескольких многоэтажных домов, находящихся по этой улице, а также на КИМ и Ставропольской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Для удобства абонентов работы по замене старых участков трубопровода диаметром от 100 до 150 мм общей протяженностью около 30 м и переключению новых участков будут выполнены в ночное время. На станции заменят шесть единиц запорной арматуры, являющихся незаменимыми при эксплуатации системы водоснабжения и используемыми на всем ее протяжении.

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