«Краснодар Водоканал» очистит коллектор в центре города

Работы будут проводить на участке трубопровода диаметром 2 тыс. мм и протяженностью около 350 м по улице Энгельса от Головатого до Калинина.

В рамках выполнения мероприятий по повышению качества услуг водоотведения 22 января «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступает к ремонтным, профилактическим и восстановительным работам по улучшению функционирования главного канализационного коллектора (ГФК), который обеспечивает водоотведение всех канализационных стоков города.

«Чтобы восстановить работоспособность коллектора, специалисты предприятия выполнят его промывку и очистку. Необходимость проведения этих мероприятий связана с нарушением самотечности коллектора из-за попадания в него бытового мусора», — сказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Игнорирование некоторыми жителями города правил пользования системой водоотведения приводит к засорам и выходу из строя системы водоотведения. За минувший год специалисты «Краснодар Водоканала» устранили более 7 тыс. засоров на сетях. В большинстве случаев их причина — сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

Работы на ГФК будут проводить открытым способом с применением всей необходимой спецтехники: экскаватора, самосвала, канало-промывочного автомобиля. На время проведения работ движение транспорта по улице Энгельса будет ограничено от Головатого до Калинина. В целях удобств абонентов все мероприятия будут проведены без отключения жителей от услуг водоотведения.

Ответственность за работу сетей канализации города возложена на «Краснодар Водоканал», однако в случаях ее ненадлежащего использования абонентами, комфорта может лишиться значительная часть населения. В связи с этим предприятие призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализацию запрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.