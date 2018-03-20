«Краснодар Водоканал»: платить за воду станет удобнее

В ближайшее время на сайте ООО «Краснодар Водоканал» появятся дополнительные возможности сервиса для абонентов.

Получив промо-код доступа в «Личный кабинет», можно будет передать показания приборов учета, узнать о задолженности, оплатить услуги предприятия. Вкладка «Оплатить задолженность» предоставит возможность произвести онлайн-оплату при помощи банковской карты.

С начала года более 11 тыс. абонентов «Росводоканал Краснодар» получили письменные предупреждения о необходимости погасить долги за водоснабжение и водоотведение.

«Как правило, большая часть наших абонентов оплачивает задолженность после же первого предупреждения. Однако есть категория населения, оставляющая без внимания все уведомления и напоминания. Подобных неплательщиков мы вынуждены отключать от системы водоснабжения и водоотведения до полного погашения долга, пени и оплаты работы специалистов. Чтобы потребителям было максимально удобно оплачивать услуги, мы продолжим расширять возможности по передаче показаний приборов учета, а также оплате водоснабжения и водоотведения. Теперь абоненты предприятия могут использовать для этого платежные терминалы, установленные на улицах, вблизи остановок общественного транспорта, магазинах, торговых точках города. Это позволит произвести оплату быстро и без очередей», — сказал коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

Краснодарский водоканал напоминает о ежемесячной передаче показаний индивидуальных приборов учета не позднее 25 числа расчетного месяца, а также о необходимости производить оплату услуг «водоснабжение» и «водоотведение» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Передать данные счетчиков можно через информационно-справочную службу ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 8 (861) 217-03-33.

Оплатить услуги водоканала можно следующими способами:

— без комиссии в кассе ООО «Краснодар Водоканал» по адресу: ул. Каляева, 259 (вход справа)

— не выходя из дома, банковской картой с помощью «Личного кабинета» на сайте: www.krasnodarvodokanal.ru (услуга будет доступна в ближайшее время)

— в банковских учреждениях: ООО КБ «КубаньКредит», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ОАО «Крайинвестбанк», ОАО «Первомайский», ЗАО «Экспресс Волга банк», ЗАО «Росэнергобанк», через платежную систему «А3», сеть терминалов «Форвард Мобайл», а также в ФГУП «Почта России».

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