«Краснодар Водоканал» помог Туапсинскому водоканалу в ликвидации последствий стихии

Специалисты «Росводоканал Краснодар» восстановили работу систем водоснабжения на водозаборах Туапсинского района, а также направили автомобиль для подвоза воды жителям города Туапсе.

Для восстановления систем водоснабжения в течение четырех дней работала бригада специалистов ООО «Краснодар Водоканал», оснащенная всем необходимым оборудованием и инвентарем. Для ликвидации последствий аварии на водозаборах села Кривенковское и поселка Кирпичный проводились работы по очистке территорий объектов от грязекаменных масс, ила, поваленных деревьев.

Откачав воду, специалисты краснодарского водоканала смогли оперативно получить доступ к электрощитовым шкафам, выполнить ремонт и произвести запуск водозабора. В поселке Кирпичный сотрудники «Краснодар Водоканала» выполнили монтаж трубопровода, чистку скважин и возобновили подачу водоснабжения.

На сегодняшний день все работы завершены, система водоснабжения села Кривенковское и поселка Кирпичный восстановлена, жители населенных пунктов получили чистую питьевую воду.

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