«Краснодар Водоканал» построил сети для ЖК «Береговая 2»

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил строительство сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 1,1 км и 1,26 км для жилого комплекса категории «бизнес-класс» по улице Береговая, 2.

Прокладка сетей была проведена специалистами при помощи современных технологий. В связи с пролеганием трубопровода под дорожным полотном с интенсивным транспортным движением, работы выполнялись методом горизонтально-направленного бурения, без нарушения асфальтового покрытия дороги и близлежащих улиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В целях сокращения сроков строительства, специалисты использовали микротонеллепроходческие комплексы, предназначенные для эффективной разработки грунта и функционирующие при помощи дистанционного управления.

«Мы продолжаем реализацию инвестиционной программы, в рамках которой постоянно ведем строительство сетей для новых жилых домов. Наша основная цель — это развитие систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани. Активно развивающийся Краснодар, входящий в число лидеров страны по темпам и объемам вводимого в эксплуатацию жилья, нуждается в высоком качестве и надежности услуг для потребителей, поэтому мы продолжаем трудиться с полной отдачей на благо жителей города», — сказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов.

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