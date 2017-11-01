«Краснодар Водоканал» построит новые сети в микрорайоне Фестивальном

«Краснодар Водоканал» совместно с департаментом строительства городской администрации приступил к строительству сетей водоотведения диаметром 160 и 250 мм протяженностью порядка 1,5 тыс. м.

Новые трубопроводы будут проложены по улице Тургенева от Северной до Красных Партизан, включая улицу Рылеева, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе предприятия.

«Данные работы будут выполнены в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Мероприятия инвестпрограммы были выбраны специалистами на основе инженерно-технического анализа существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения столицы Кубани, являющейся индустриальным центром юга России. Наша основная цель — модернизация и развитие систем водно-канализационного хозяйства города, направленные на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям», — рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

По окончании работ услуги лучшего качества получат жители более 100 жилых домов, а также целый ряд общественно-деловых центров, учреждений и гостиниц.

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