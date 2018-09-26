«Краснодар Водоканал» предупредил о снижении давления воды

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества воды специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО«Краснодар Водоканал») выполнят замену оборудования на водозаборах «Елизаветинский» и «Ново-Западный».

В связи с этим с 23:00 28 сентября до 10:00 01 октября будет снижено давление на сетях водопровода в частном секторе Славянского, Прикубанского, Западного, Центрального, а также Музыкального микрорайонов.

Предприятие приносит абонентам извинения за временные неудобства.

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