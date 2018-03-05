«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы «Краснодар Водоканал» проводит мероприятия по подключению к магистральным водопроводным сетям нового офисного здания на улице Красноармейской, 113.

На время проведения работ 6 марта с 10:00 до 17:00 будет приостановлено водоснабжение на улице Красноармейской — от Буденного до Головатого, улице Кузнечной — от Красноармейской до Коммунаров, в офисных зданиях на улице Кузнечной, 4, 6, улице Красной, 156, 158, 154, улице Красноармейской,112, 112/1, 129 и улице Головатого, 302.

«Краснодар Водоканал» приносит абонентам извинения за временные неудобства.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник