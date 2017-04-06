«Краснодар Водоканал» применит новейшие технологии для поиска незаконных врезок

Для эффективного выявления незаконных подключений и сокращения потерь воды «Краснодар Водоканал» приступил к применению современного метода георадиолокации.

Обнаружение несанкционированных подземных врезок, ведущих от частных домовладений и предприятий к водопроводным сетям водоканала, будет осуществляться при помощи робота.

Специальный прибор, способен «увидеть» несанкционированное подключение к сетям водоканала на глубине до 7 м и предоставить все необходимые данные. Теперь робот будет вместе со специалистами предприятия бороться с потерями важного коммунального ресурса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Качество работы водоканала напрямую зависит от своевременной оплаты за оказанные услуги. Средства, потерянные предприятием в результате хищения воды путем незаконных подключений, и предназначавшиеся на развитие систем водоснабжения и водоотведения, недополучает весь город. Самовольщики лишают качественных услуг водоснабжения и водоотведения добропорядочных граждан. Поэтому работа по выявлению незаконных подключений будет значительно усилена, и для этого мы применяем самые современные технологии», — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов.

Коммерческий директор предприятия Павел Широков пояснил, что все найденные незаконные подключения к сетям будут «отрезаны».

«При обнаружении самовольной врезки представители водоканала производят незамедлительное отключение водоснабжения и водоотведения, уведомляя о необходимости заключения договора с предприятием. Кроме того, нарушителю выставляется счет за незаконное пользование услугами по сечению трубы. В случае неоплаты задолженность взыскивается в судебном порядке. Размер штрафных начислений за незаконное подключение к сетям при минимальном диаметре трубы в 15 мм для юридических лиц и предпринимателей свыше 900 тыс. рублей, а для жителей частного сектора — до 500 тыс. рублей», — сказал Широков.

С начала года сотрудниками «Краснодар Водоканал» обнаружено более 60 различных присоединений. Теперь подготовленную информацию по поводу той или иной врезки будет анализировать умный робот, а специалисты предприятия при помощи программного обеспечения смогут оперативно обработать предоставленные данные, составить отчет и подготовить последующие мероприятия по отключению самовольщиков.

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