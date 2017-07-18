«Краснодар Водоканал» примет участие в конкурсе «Мастер-2017»

18 июля в 16:48

Группа компаний «Росводоканал» с 2010 года проводит ежегодный конкурс профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения.

Ведущей площадкой его проведения традиционно станет современный учебно-тренировочный полигон ООО «Оренбург Водоканал».

Учитывая высокий уровень организации и интерес к конкурсу со стороны предприятий сферы водоснабжения и водоотведения городов России, в 2017 году было решено сделать конкурс открытым. Его партнерами и соорганизаторами стали Минстрой России, Правительство Оренбургской области и администрация Оренбурга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Краснодар Водоканал».

Главной целью конкурса организаторы и участники видят объединение знаний, опыта и лучших практик ведущих специалистов сферы ЖКХ, стимулирование дальнейшего поступательного развития этой важной отрасли хозяйства.

В рамках VIII Открытого отраслевого конкурса профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017» будут определены лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях, лучшая бригада на канализационных сетях, лучший молодой слесарь на водопроводных сетях, лучший молодой слесарь на канализационных сетях, лучший сварщик.

Свои команды на конкурс делегировали ведущие частные компании в сфере водоснабжения и водоотведения — «Российские коммунальные системы», «Евразийский», «Концессии водоснабжения», «Росводоканал», а также передовые предприятия водопроводно-канализационного хозяйства России из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы. «Краснодар Водоканал» на конкурсе представит Роман Анпилогов, слесарь аварийно-восстановительных работ пять разряда.

Команды ждут нелегкие испытания на проверку теоретических знаний и практических навыков работы. Задания для конкурсантов максимально приближены к реальным условиям работы. Им предстоит выполнить монтаж водопроводного узла, монтаж доуплотнителя на месте соединения двух канализационных труб, ликвидировать повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, смонтировать узел прибора учета, а также подготовить к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть. Самым зрелищным испытанием станет поиск металлоискателем замаскированных чугунных люков.

Оценивать мастерство и профессионализм участников будет конкурсная комиссия. При подсчете баллов будут учитывать не только скорость и качество выполненных работ, но и соблюдение техники безопасности.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 22 июля на территории учебно-тренировочного полигона ООО «Оренбург Водоканал».

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