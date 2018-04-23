«Краснодар Водоканал» приступил к ремонту коллектора на улице Головатого

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступили к ремонту железобетонного коллектора, осуществляющего водоотведение центральной и юго-восточной части города.

В ходе проводимых работ заменят участок трубопровода протяженностью 30 м.

«Во время обследования коллекторов Краснодара методом телеинспекции специалисты выявили повреждение этого трубопровода, требующее немедленного устранения. Повреждение связано с износом участка коллектора, работы по его реконструкции будут проводиться круглосуточно. Для этого задействовали 12 специалистов предприятия и всю необходимую спецтехнику», — сказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Проведение работ осложнено частичным прохождением коллектора под проезжей частью и глубиной залегания трубопровода — 5,5 м. В связи этим с 8:00 часов 24 апреля транспортное движение по улице Головатого от улицы Котовского до улицы Калининградской будет временно приостановлено.

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