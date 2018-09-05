«Краснодар Водоканал» продолжает автоматизацию насосных станций

В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реализацию программ автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Специалисты проводят работы на водопроводно-насосной станции по улице Краснодарской мощностью 2,2 тыс. куб. м воды в сутки, обеспечивающей коммунальным ресурсом городские сети поселка ТЭЦ и несколько кварталов микрорайона «Красный Хуторок».

Замена насосных агрегатов, установка системы автоматизации и диспетчеризации позволят улучшить параметры безаварийной работы, а также регулировать подачу воды в автоматическом режиме. Кроме того, специалисты компании смогут дистанционно контролировать работу оборудования и своевременно реагировать на изменение ситуации.

«Мероприятия по замене оборудования проводятся в целях обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации объектов. Водопроводно-насосные станции, обеспечивающие водой многоэтажные застройки города — важнейшее звено систем водоснабжения столицы Кубани. На сегодняшний день специалисты краснодарского водоканала автоматизировали свыше 90 водопроводно-насосных станций города», — говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

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