«Краснодар Водоканал» продолжает борьбу с сорной растительностью

Ежегодно в летний период для улучшения экологической ситуации столицы Кубани свои усилия в борьбе с опасным сорняком объединяют городские службы, окружные администрации и предприятия краевого центра.

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по ликвидации амброзии. Работы по уничтожению вредного растения проводятся специалистами на всех объектах предприятия.

«На сегодняшний день покос ведут работники четырех крупных цехов краснодарского водоканала. На предприятии разработаны специальные графики проведения работ», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Для покоса на водозаборах, очистных сооружениях канализации и других объектах водоканала используются бензокосилки и роторные косилки на базе тракторной техники.

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