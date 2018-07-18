«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию сетей на водозаборе «Елизаветинский»

Специалисты «Росводоканал Краснодар» продолжают мероприятия по реализации производственной программы.

На сегодняшний день все работы по прокладке трубопровода протяженностью 150 м диаметром 630 мм на территории водозабора «Елизаветинский» завершены, ведется подготовка к переключению новой сети.

Кроме того, выполнен монтаж затвора запорной арматуры диаметром 500 мм, который выполняет функцию подачи воды в новый трубопровод.

«Водозабор «Елизаветинский» играет важную роль в подаче воды в центральную, западную и северо-западную части Краснодара. В целях обеспечения надежной работы объекта стальные трубы заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также в процессе реконструкции специалисты произведут замену трех затворов запорной арматуры», — сказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

На месте задействована вся необходимая спецтехника — экскаватор, аварийный автомобиль, самосвал, автокран. В целях удобств абонентов работы проводятся без отключения жителей от услуг водоснабжения.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник