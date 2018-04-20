«Краснодар Водоканал» продолжает ремонт засорившегося коллектора по улице Октябрьской

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают ремонт коллектора диаметром 600 мм протяженностью 800 м, проходящего по улице Октябрьской от Пушкина до Ленина.

Необходимость в проведении этих мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения.

Неоднократное нарушение самотечности коллектора, обеспечивающего водоотведение центральной части Краснодара, — следствие попадания в него бытового мусора. Любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя всей системы водоотведения. В 2017 году специалистами ООО «Краснодар Водоканал» было устранено свыше 3 тыс. засоров на сетях и в большинстве случаев их причина — сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

«В настоящее время специалисты водоканала выполняют восстановление смотровых колодцев. Полной замене и ремонту подлежит в общей сложности 31 колодец. Работы ведутся круглосуточно, на месте постоянно работает спецтехника и 11 специалистов предприятия», — сказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Работы осложнены прохождением коллектора под проезжей частью, в связи с этим транспортное движение по улице Октябрьской от Красина до Ленина частично ограничено по одной полосе. Кроме того, оперативному проведению работ создает помехи глубина залегания трубопровода — более 5,5 м — и нахождение в непосредственной близости многочисленных подземных коммуникаций.

«Краснодар Водоканал» призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани. В канализацию запрещается сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.

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