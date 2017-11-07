«Краснодар Водоканал» продолжит борьбу с незаконными врезками

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели рейд по отключению самовольных врезок.

Услуги водоснабжения и водоотведения отключили на автомойке на улице Бабушкина, 67, в частном доме в переулке Есенина и в гостинице на улице Васнецова, 19.

Отмечается, что осуществление физическими или юридическими лицами врезки в сети водоканала без заключения с предприятием договоров по присоединению к сетям или потреблению услуг попадает под определение «самовольные» подключения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Для предотвращения бездоговорного пользования коммунальными услугами специалисты водоканала постоянно ведут работу по выявлению незаконных врезок. По результатам таких мероприятий с нарушителями проводят разъяснительную работу о необходимости заключения договоров. Также с них взыскивают ущерб, нанесенный неправомерными действиями. До момента оформления потребителем документации на присоединение предприятие имеет право ограничить или полностью отключить услуги.

«В краснодарском водоканале разработали программу мероприятий по сегментированию объектов, подлежащих сверке с данными биллинговых программ, осуществляющих учет абонентов. Проверяется наличие разрешительной документации на присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения различных застройщиков», — сказал гендиректор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

По его словам, действия физических или юридических лиц, незаконно присоединившихся к сетям водоканала, наносят существенный материальный ущерб предприятию и влияют на качество услуг, предоставляемых абонентам. Поэтому борьба с самовольными подключениями является одной из приоритетных задач водоканала. Выявление незаконных врезок позволит существенно сократить потери воды.

Оформление присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения на предприятии осуществляет специальное структурное подразделение. Это отдел подключения новых абонентов. Подробную информацию можно узнать на сайте предприятия в разделе «Для абонентов», а также по телефону: 8 (861) 217-03-33.

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