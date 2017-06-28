«Краснодар Водоканал» проложит около 1 тыс. м сетей в Прикубанском округе

Строительство сетей проводится в рамках выполнения инвестиционной программы.

Специалисты «Краснодар Водоканала» уже приступили к возведению сетей водоснабжения протяженностью 948 м диаметром 225 мм по улице Школьной от Филатова до Восточно-Кругликовской.

Прокладка сетей будет производиться при помощи современных технологий. В связи с прохождением сетей под дорожным полотном с интенсивным транспортным движением, часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения, без нарушения асфальтового покрытия дороги и близлежащих улиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Реализуя инвестиционную программу, «Краснодар Водоканал» ведет строительство сетей в различных районах столицы Кубани. Наша основная цель — развитие систем водоснабжения и водоотведения города. Жители Краснодара должны получать качественные услуги, без перебоев и отключений», — рассказал генеральный директор предприятия Асабали Закавов.

Для улучшения качества услуг для абонентов специалисты проведут реконструкцию более 40 водопроводных колодцев с заменой кирпичной кладки и установкой новых железобетонных колец.

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