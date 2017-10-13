«Краснодар Водоканал» промоет сети на улице Октябрьской

В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Краснодар Водоканал» продолжает плановую промывку канализационных сетей города.

В настоящее время предприятие ведет работы на сетях водоотведения протяженностью 300 м диаметром 630 мм по улице Октябрьской от Советской до Ленина.

Во время промывки сетей специалисты обнаруживают засоры, препятствующие движению стоков. После их устранения проводится телеинспекция, выявляющая оставшиеся загрязнения. С начала года краснодарский водоканал устранил более 7,5 тыс. засоров на сетях, причина которых в большинстве случаев — безответственное отношение горожан к хозяйственно-бытовой канализации. Из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе предприятия.

«Мы призываем всех краснодарцев внимательно относиться к проблеме засоров и помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всех систем водоотведения столицы Кубани. С начала года специалисты предприятия выполнили прочистку более 270 км канализационных сетей и планируют прочистить еще 90 км. Но без ответственного отношения жителей города к использованию хозяйственно-бытовой канализацией водоканал будет вынужден продолжать направлять средства на ликвидацию засоров и ремонт оборудования в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения», — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

В «Краснодар Водоканале» работают специальные бригады по мониторингу происхождения засоров. При помощи современного оборудования, устанавливаемого в колодцах, они могут выяснить, какие именно отходы негативно влияют на штатную работу сетей водоотведения. По статистике большая часть засоров возникает из-за синтетических полотенец, создающих большой спрессованный ком, препятствующий прохождению стоков. При попадании данного материала в канализацию образуются плотные и нерастворимые в воде «пробки», а их скопление чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования: от колодца до очистных сооружений.

Неправильная утилизация обычных бытовых предметов ежедневного пользования может нанести непоправимый урон канализационным насосным станциям и очистным сооружениям города, от стабильной работы которых зависит бесперебойное предоставление горожанам услуги водоотведения.

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