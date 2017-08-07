«Краснодар Водоканал» промыл 100 километров сетей

В рамках мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» продолжают промывку водопроводных сетей города.

«Для эффективной эксплуатации системы водоснабжения данные работы являются обязательными. Чтобы артезианская вода после прохождения по водопроводным сетям всегда соответствовала всем нормам СанПиН, водоканал регулярно выполняет мероприятия по промывке. С начала года промыто около 100 км водопроводных сетей, в том числе 11 км — за первую неделю августа», — рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Гидравлическая промывка водопроводных сетей, представляющая собой процесс удаления из труб внутренних отложений путем подачи воды под давлением, на данный момент ведется специалистами по улицам Тургенева, Гаражная, Игнатова, Рашпилевская, Монтажников, Красная, Дзержинского, Шоссе Нефтяников и других.

После завершения этих мероприятий и отбора лабораторией Испытательного центра питьевой воды и сточных вод соответствующих проб, специалисты ООО «Краснодар Водоканал» примут решение о завершении или повторном проведении мероприятий по промывке.

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