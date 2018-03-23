«Краснодар Водоканал» провел экологический урок в школе

В рамках Международного дня воды специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели в школе № 101 урок для учащихся второго класса на тему бережного отношения к воде.

Сотрудники водоканала построили занятие в форме диалога, задавали второклассникам вопросы о бережном отношении к воде, на которые дети с удовольствием отвечали.

В свою очередь школьники смогли задать вопросы специалистам краснодарского водоканала о важности воды на планете и запасах ценного ресурса. На уроке ученики узнали, из каких источников ООО «Краснодар Водоканал» ведет добычу воды и что нужно делать, чтобы эту воду сберечь.

После обсуждения полученных знаний дети разделились на шесть команд и складывали паззлы на тему воды.

«Проведение подобных уроков в школах Краснодара стало нашей доброй традицией. Мы благодарим руководство школы № 101 за оказанное содействие в проведении мероприятия. «Краснодар Водоканал» — крупнейший поставщик водного ресурса в столице Кубани, и помимо обеспечения населения качественными услугами, мы считаем своей важной миссией разъяснять подрастающему поколению о значимости воды в жизни человека и необходимости бережного отношение к ней», — сказал директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

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