«Краснодар Водоканал» провел промывку сетей в Прикубанском округе

В рамках мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнил промывку водопроводных сетей в Прикубанском округе Краснодара.

Гидропневматическая промывка коммуникаций производилась путем подачи сжатого воздуха в заполненные водой трубопроводы, через пожарные гидранты. За счет увеличения скорости движения водовоздушной смеси скопившиеся в процессе эксплуатации сетей продукты отложения взрыхляются и выводятся из внутреннего пространства системы.

«Данные работы необходимы для того, чтобы артезианская вода, которой обеспечивает предприятие абонентов, после прохождения по водопроводным сетям соответствовала всем нормам СанПиН», — рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Всего за сутки специалисты водоканала промыли более 1,2 тыс. м сетей диаметром 200 мм в границах улицы Атарбекова, Воровского, Герцена и Гагарина.

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