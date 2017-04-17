«Краснодар Водоканал» провел в школе экологический урок

Специалисты «Росводоканала Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в апреле провели экологический урок в краснодарской средней школе № 45.

Они рассказали первоклассникам о бережном отношении к воде. Занятие прошло в рамках Всемирного дня воды. Урок провели в форме диалога. Во время него школьники задали сотрудникам водоканала интересующие вопросы. Ученики узнали, из каких источников предприятие добывает воду, насколько эти ресурсы важны для планеты, и что нужно делать, чтобы их сберечь.

По словам сотрудников водоканала, дети задавали интересные и острые вопросы, касающиеся сохранения чистой воды. После обсуждения ученики наблюдали за химическими опытами. Их провел специалист лаборатории Испытательного центра питьевой воды и сточных вод. Затем первоклассники сложили из пазлов «Капитошку» — традиционный символ чистой капли «Краснодар Водоканала».

«Проведение таких уроков в школах Краснодара стало доброй традицией. Мы благодарны руководству школы за содействие в проведении урока. Важность таких мероприятий трудно переоценить, потому что краснодарский водоканал — это крупнейший поставщик водного ресурса в городе», — рассказала директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

По ее словам, школьникам нужно рассказывать о роли воды в жизни человека, объяснять необходимость бережного отношения к ней и развивать культуру водопотребления.

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