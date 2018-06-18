«Краснодар Водоканал» реализует инвестпрограмму

В рамках мероприятий инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) по улице Сормовской. Станция предназначена для транспортировки стоков западной части Краснодара.

Реконструкция необходима для повышения надежности систем водоотведения в этом районе, обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов. На станции установят современное оборудование, предусматривающие максимальную энергоэффективность, а также будут применены передовые методы управления и автоматизации.

По словам главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Андрея Потанина, в целях удобства абонентов реконструкция пройдет на действующей КНС — без остановки перекачки и перенаправления стоков. Для этого на всех этапах работ будет задействована необходимая спецтехника.

Стоит отметить, что краснодарский «Водоканал» успешно реализует инвестиционную программу, в рамках которой модернизирован ряд важных объектов. Реконструкция этой насосной станции — пример выполнения предприятием своих обязательств, направленных на обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов предприятия.

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