«Краснодар Водоканал» реконструировал памятник герою

Сотрудники «Росводоканал Краснодар» восстановили памятник Герою Советского Союза Григорию Семеновичу Овчинникову — красноармейцу 81-й Краснознаменной отдельной морской стрелковой бригады 18-й армии Северо-Кавказского фронта.

Памятник Овчинникову находится недалеко от станицы Неберджаевской. Красноармеец Овчинников 25 июля 1943 года заменил погибшего командира взвода и повел бойцов в атаку на укрепления противника. У вершины высоты «352,1» путь им преградил огонь вражеского пулемета. Овчинников организовал блокирующую группу, которая забросала огневую точку гранатами. Но огонь из дзота не прекратился и тогда Григорий Овчинников закрыл амбразуру своим телом. Ценою его жизни была выполнена боевая задача взвода.

«Наша компания сотрудничает с краснодарской краевой военно-патриотической организацией «Слава», которая сообщает нам о памятниках, нуждающихся в реконструкции или восстановлении, Кроме того, мы сами проводим мониторинг близлежащих обелисков и приводим их в порядок. Недавно в Крымском районе водоканальцами был восстановлен памятник 42 морским пехотинцам. Мы считаем своим долгом сохранить память о героях. Ведь недалеко от Краснодара пролегал рубеж обороны немецких войск — «Голубая линия», где проходили наиболее ожесточенные бои за освобождение Кубани», — рассказала ди⁠ректор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

В ближайших планах сотрудников «Краснодар Водоканала» восстановление памятника партизанам, которые воевали в горах на территории края.

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