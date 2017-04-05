«Краснодар Водоканал» реконструирует коллектор на Симферопольской

«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию участка канализационного коллектора диаметром 700 мм и общей протяженностью 1,5 тыс. м, проходящего по улице Симферопольской на глубине 5 м.

Мероприятия обусловлены необходимостью замены изношенного участка трубопровода. Для удобств абонентов модернизация коллектора проводится без его остановки с одновременным восстановлением поверхности и пропускной способности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Работы ведутся методом «труба в трубе», позволяющим протягивать в действующий изношенный трубопровод новые современные коммуникации.

На сегодняшний день «Краснодар Водоканал» уже заменил около 400 м трубопровода.

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