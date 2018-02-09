«Краснодар Водоканал» реконструирует водопроводный комплекс на улице Рылеева

ООО «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводит реконструкцию на водопроводно-насосной станции на улице Рылеева.

Объект мощностью 150 куб. м воды/час — водопроводный комплекс, подающий коммунальный ресурс в городские сети центральной части Краснодара, в том числе в 16 многоэтажных домов, детский сад № 10 и Краснодарское президентское кадетское училище.

Мероприятие проводят специалисты водоканала в рамках реализации инвестиционной программы. Оно направлено на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечение перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.

В ходе реконструкции сотрудники предприятия заменят на станции технологические трубопроводы и насосы, выполнят гидроизоляцию резервуаров чистой воды. В здании ВНС будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, предусматривающих высокую энергоэффективность, а также применены передовые методы управления и автоматизации.

«В рамках инвестиционной программы в 2018 году будет реконструирован и модернизирован еще ряд важных объектов. Реконструкция этой станции — яркий пример выполнения планов и обязательств предприятия, направленных на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов. При выполнении мероприятий основным критерием стало обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

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