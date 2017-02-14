«Краснодар Водоканал» следит за чистотой воды

В рамках мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг, «Краснодар Водоканал» проводит очистку резервуаров чистой воды.

Специалисты водоканала 14 февраля приступили к работам по очистке резервуара общей емкостью 100 куб. м воды, находящегося на водозаборе на улице 1 Мая. Этот водозабор обеспечивает водоснабжение абонентов, живущих на улицах Российской, Восточно-Кругликовской, Черкасской и 1 Мая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Процесс очистки состоит из нескольких этапов: слив воды из резервуара, очистка дна от осадка и ила, дезинфекция, промывка водопроводной водой. После чего резервуар будет вновь наполнен и закрыт.

«Несмотря на то, что вода в Краснодаре считается одной из самых лучших благодаря артезианским месторождениям, из которых она попадает в водопроводную систему города, ее качество ежедневно контролируют специалисты лаборатории Испытательного центра питьевой воды и сточных вод ООО «Краснодар Водоканал» и проходит проверку более чем по 90 показателям. Чтобы качество услуг было стабильно высоким, водоканал проводит целых комплекс мероприятий, направленных на улучшение работы систем водоснабжения. Среди них — промывка резервуаров. Подобные работы проводятся ежегодно и призваны обеспечивать высокое качество питьевой воды для населения Краснодара», — сказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов.

До конца года «Краснодар Водоканал» планирует очистить более 120 резервуаров чистой воды, тем самым существенно повысив качество услуг по водоснабжению в домах жителей города.

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